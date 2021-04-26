Заключенные проглотили ручки от ложек в колонии в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау двое осуждённых колонии в знак протеста проглотили ручки от ложек. Правозащитники проверили достоверность информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Как сообщила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангыстауской области, факт членовредительства произошёл 21 апреля в учреждении ГМ-172/6 в пригороде Актау. Двое заключенных из отряда строгих условий содержания проглотили ручки от ложек. Данный поступок они объяснили несогласием с установленным режимом содержания.

Сотрудники колонии оказали им медицинскую помощь и вызвали «cкорую». Состояние их здоровья в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

В связи с данным инцидентом по инициативе ДУИС по Мангыстауской области представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и национального превентивного механизма (НПМ) проверили достоверность информации.

«По приглашению руководства ведомства мы посетили данное учреждение, в частности, отряд строгих условий содержания. Осужденные, находящиеся в строгих условиях содержания, были приняты на беседу как коллективно, так и в личном порядке. Мы выслушали обе стороны, все имеющиеся обращения будут тщательно изучены и проверены», - рассказал руководитель группы НПМ Мангыстауской области Александр Муха.