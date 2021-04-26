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    09:12, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Заключенные проглотили ручки от ложек в колонии в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау двое осуждённых колонии в знак протеста проглотили ручки от ложек. Правозащитники проверили достоверность информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Как сообщила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангыстауской области, факт членовредительства произошёл 21 апреля в учреждении ГМ-172/6 в пригороде Актау. Двое заключенных из отряда строгих условий содержания проглотили ручки от ложек. Данный поступок они объяснили несогласием с установленным режимом содержания.

    Сотрудники колонии оказали им медицинскую помощь и вызвали «cкорую». Состояние их здоровья в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
    В связи с данным инцидентом по инициативе ДУИС по Мангыстауской области представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и национального превентивного механизма (НПМ) проверили достоверность информации.

    «По приглашению руководства ведомства мы посетили данное учреждение, в частности, отряд строгих условий содержания. Осужденные, находящиеся в строгих условиях содержания, были приняты на беседу как коллективно, так и в личном порядке. Мы выслушали обе стороны, все имеющиеся обращения будут тщательно изучены и проверены», - рассказал руководитель группы НПМ Мангыстауской области Александр Муха.


    Теги:
    Пенитенциарная система Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Мангистауская область
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