Заключенному вынесли приговор за пропаганду терроризма в колонии

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина «У» по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«5 января судом № 2 Уральска он признан виновным по ч.1 ст.256 УК РК и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. «У» с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе комитета.