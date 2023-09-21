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    05:30, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заключенный из Тараза поплатился за «самоволку»

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    Заключенному в одной из тюрем Тараза захотелось приключений. Побег завершился судом и лишним годом отбытия наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    Жамбылским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении осужденного Т., обвиняемого в уклонении от отбывания наказания в виде лишения свободы, ему предъявлено обвинение по статье «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы».

    «Суд установил, что в апреле 2023 года Т., отбывающий наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы, пользуясь правом передвижения без конвоя, после работы в АО «З.» не возвратился в исправительное учреждение, а уехал в город Алматы. Тем самым уклонился от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - сообщили в пресс-службе суда.

    Осужденного задержали сотрудники правоохранительных органов через несколько дней в одном из домов села Жибек жолы Алматинской области.

    В суде Т. вину признал полностью и выразил сожаление по поводу совершения уголовного правонарушения. Вина подсудимого была доказана собранными и исследованными по делу доказательствами.

    «При назначении наказания суд признал смягчающими ответственность обстоятельствами признание вины и чистосердечное раскаяние. Приговором суда Т. признан виновным по ч.1 ст.427 УК РК и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. С применением ст.60 УК РК, путем частичного присоединения не отбытой части наказания, окончательно назначено 1 год 2 месяца лишения свободы», - отметили в суде.

    Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Суды Жамбылская область
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