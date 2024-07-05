Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области

Канал поставки наркотиков из ближневосточного региона в Казахстан пресекли департаменты КНБ по Кызылординской и Мангистауской совместно с прокуратурой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

21 июня текущего года при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны двое граждан Казахстана.

Фото: КНБ РК

В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 000 долларов США и более 4 млн тенге.

Фото: КНБ РК

В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления.

Фото: КНБ РК

Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области.

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.