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    09:21, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области

    Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области
    Фото: КНБ РК

    Канал поставки наркотиков из ближневосточного региона в Казахстан пресекли департаменты КНБ по Кызылординской и Мангистауской совместно с прокуратурой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

    21 июня текущего года при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны двое граждан Казахстана.

    Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области
    Фото: КНБ РК

    В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 000 долларов США и более 4 млн тенге.

    Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области
    Фото: КНБ РК

    В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления.

    Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области
    Фото: КНБ РК

    Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области.

    Заключенный иностранец организовал трансграничный наркоканал в Мангистауской области
    Фото: КНБ РК

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с наркотиками КНБ Задержания Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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