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    20:28, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Заключен меморандум между Академией правосудия при Верховном Суде РК и Национальной школой судей Украины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 января в формате онлайн состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Академией правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан и Национальной школой судей Украины, передает МИА «Казинформ».

    Подписанты документа – ректор Академии Зауреш Баймолдина и ректор Национальной школы Николай Онищук - подчеркнули важность данного события, которое открывает новые возможности в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя государственными учебными заведениям судейского образования Республики Казахстан и Украины.

    Они особо отметили, что установление между ними долгосрочных партнерских отношений позволит усилить систему подготовки высококвалифицированных кадров для системы правосудия в обеих странах.


    Теги:
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