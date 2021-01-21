Заключен меморандум между Академией правосудия при Верховном Суде РК и Национальной школой судей Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 января в формате онлайн состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Академией правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан и Национальной школой судей Украины, передает МИА «Казинформ».

Подписанты документа – ректор Академии Зауреш Баймолдина и ректор Национальной школы Николай Онищук - подчеркнули важность данного события, которое открывает новые возможности в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя государственными учебными заведениям судейского образования Республики Казахстан и Украины.

Они особо отметили, что установление между ними долгосрочных партнерских отношений позволит усилить систему подготовки высококвалифицированных кадров для системы правосудия в обеих странах.