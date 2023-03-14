Заключать договор с победителем госзакупок в течение пяти дней поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате Северо-Казахстанской области рассматривали проведение госзакупок на нынешний год. Глава региона Айдарбек Сапаров считает, что этот вопрос требует оперативности от госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата области, А.Сапаров подчеркнул, что конкурсы в отрасли водоснабжения, дорожного ремонта, строительства социальных объектов и медучреждений необходимо проводить как можно раньше.

«Как только объявили победителя, в течение пяти дней заключайте договор. Если попались недобросовестные подрядчики, которые отстают от графика, то нужно принимать меры по расторжению договора», — сказал глава региона.

В этом году в СКО планируют провести госзакупки на сумму свыше 151 млрд тенге. В сфере строительства многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы в регионе намерены реализовать 39 проектов, водоснабжения – 17, ремонт объектов соцсферы – 75, в дорожной отрасли – 405.

«В этом году в целях своевременного обеспечения исполнения расходной части бюджета конкурсная документация по государственным закупкам дополнена требованиями о недопущении поставщиками срывов графиков работ и корректировок ПСД в сторону увеличения в первый год реализации проекта», - напомнила руководитель управления госзакупок Жанар Мусакулова.