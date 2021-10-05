Закладки и наркограффити: Какое наказание ждет за распространение и пропаганду наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое наказание ждет курьеров-закладчиков и людей, оставляющих на стенах граффити с рекламой наркотиков? Об этом рассказал начальник отдела по противодействию с наркопреступностью Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преступную деятельность по нанесению рисунков, граффити вовлекается молодежь, студенты, даже не осознавая то, что за это предусмотрена уголовная ответственность, до 6 лет лишения свободы. Такие деяния производятся в ночное время суток в местах, где нет камер видеонаблюдения, так называемых «мертвых зонах». Сейчас при взаимодействии с акиматом города и районными акиматами проводится цифровизация полностью всех частей города, чтобы не было этих зон, где молодые люди могли бы оставлять надписи и всевозможные «закладки»», - сказал глава отдела по противодействию с наркопреступностью столичного департамента полиции.

По словам спикера, курьеру-закладчику грозит до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в зависимости от веса наркотического вещества и других обстоятельств преступления.

По фактам незаконного оборота наркотиков за истекший период привлечены к уголовной ответственности более 800 человек. Каждый день в среднем к уголовной ответственности привлекаются до трех человек.