РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Закладки и наркограффити: Какое наказание ждет за распространение и пропаганду наркотиков

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое наказание ждет курьеров-закладчиков и людей, оставляющих на стенах граффити с рекламой наркотиков? Об этом рассказал начальник отдела по противодействию с наркопреступностью Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В преступную деятельность по нанесению рисунков, граффити вовлекается молодежь, студенты, даже не осознавая то, что за это предусмотрена уголовная ответственность, до 6 лет лишения свободы. Такие деяния производятся в ночное время суток в местах, где нет камер видеонаблюдения, так называемых «мертвых зонах». Сейчас при взаимодействии с акиматом города и районными акиматами проводится цифровизация полностью всех частей города, чтобы не было этих зон, где молодые люди могли бы оставлять надписи и всевозможные «закладки»», - сказал глава отдела по противодействию с наркопреступностью столичного департамента полиции.

    По словам спикера, курьеру-закладчику грозит до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в зависимости от веса наркотического вещества и других обстоятельств преступления.

    По фактам незаконного оборота наркотиков за истекший период привлечены к уголовной ответственности более 800 человек. Каждый день в среднем к уголовной ответственности привлекаются до трех человек.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!