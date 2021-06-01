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    13:45, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Закладка аллеи СВМДА в честь 30-летия Независимости состоялась в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане на территории Дворца мира и согласия состоялась торжественная церемония закладки аллеи Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Представители 27 государств-членов посадили красные рябины на территории парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полагаю, что сегодняшнее мероприятие - символичное в год 30-летия Независимости Казахстана и в канун 30-летия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Совещание закрепило себя, как важная международная платформа в поисках решения сложнейших задач в международных отношениях. СВМДА работает по пяти измерениям: измерение новых вызовов и угроз, особенно востребованное - экономическое, сегодня занимались экологическими вопросами. Я бы назвал сегодняшнее мероприятие показателем человеческого измерения, когда государства делают совместные шаги для улучшения жизни на планете. Это и есть философия СВМДА», - отметил исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.


    По словам Председателя Правления Ассоциации экологических организаций Казахстана, сегодняшняя закладка аллеи - особый вклад в развитие столицы.

    «Сегодня закладывается аллея. На мой взгляд, это очень символично. Объединено 27 стран-государств. Это особый вклад в развитие нашей столицы, который мотивирует озеленение города. Сегодня сделан практический шаг, который помогает гражданам ощутить доверие. Думаю, что послы каждого государства, прогуливаясь по аллее, будут поливать посаженные деревья», - отметила Айгуль Соловьева.


    В посадке деревьев послам помогли волонтеры единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан».

    «Одно из направлений в нашей работе – экологическое воспитание подрастающего поколения. За последний месяц мы провели акции «Чистые озера», «Чистый парк», высадили по всей стране более 3,5 тысяч саженцев, объединили более 80 тысяч молодых людей в эко-направлении», - отметила председатель «Жас Ұлан» Динара Садвакасова.


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