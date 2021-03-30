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Закладчиков наркотиков задержали с поличным в Шымкенте

30 Марта 2021, 09:30
Закладчиков наркотиков задержали с поличным в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте задержаны очередные закладчики синтетических наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 марта 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержали двух граждан. Они были задержаны с поличным, когда оставляли синтетические наркотические вещества в тайниках.

В ходе проверки у них изъято в общей сложности около 90 штук заранее расфасованных синтетических наркотических средств. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям.


Борьба с преступностью   МВД РК   Шымкент   Общество  
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