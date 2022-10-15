15 Октября 2022, 21:12

Закладчиков наркотиков задержали полицейские в Житикаре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» житикаринские полицейские задержали двоих молодых парней по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов рассказал подробности задержания.

«В городе Житикаре были задержаны двое жителей Акмолинской области, 25 и 26 лет, которые занимались сбытом наркотических средств. Они оставляли закладки в укромных местах пригорода, на территории промышленной зоны», - рассказал полковник полиции.

По данному факту начато досудебное производство по статье ст. 297 УК РК «Сбыт наркотических средств». Согласно результатам проведенных экспертиз, изъятые в ходе следственных действий вещества являются психотропным веществом «a-PVP».

В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий с участием подозреваемых были обнаружены и изъяты еще шесть свертков с содержимым внутри порошкообразным веществом серого цвета, которое также признано наркотическим веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 4,31 грамм, что составляет особо крупный размер.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, в которых имелась геолокация разложенных ими закладок. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников преступной деятельности. Наркосбытчики арестованы.