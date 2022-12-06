Закладчика «синтетики» задержали в Шымкенте

6 Декабря 2022, 14:28

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Закладчика «синтетики» задержали полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего местного жителя, занимающегося закладкой наркотических средств на территории города. В ходе проверки в кармане мужчины обнаружили 30 свертков с наркотическими веществами.

Согласно заключению экспертизы установлено, что это синтетические наркотики общей массой 21 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», ведется досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.