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    07:28, 16 Май 2024 | GMT +6

    Закладчика «синтетики» задержали в Кокшетау

    Закладчика «синтетики» задержали в Кокшетау
    Фото: ДП Акмолинской области

    29-летнего закладчика задержали в Кокшетау. Мужчина специально приехал в областной центр, чтобы распространять запрещенные вещества, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Кокшетау закладчика «синтетики».

    - Во время оперативных и следственных мероприятий полицейские изъяли у 29-летнего акмолинца 84 свертка с веществом порошкообразной консистенции. Предварительно изъятое вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон», его точный вес определит экспертиза, - сообщили в ведомстве.

    Сам задержанный пояснил, что нелегальный заработок нашел через приложение «Телеграм» еще в начале текущего года. Как ему было дано указание, он прибыл в Кокшетау и арендовал квартиру. Сам при этом занимался распространением запрещенных веществ.

    - По факту незаконного распространения наркотических средств начато досудебное производство по ч.4 ст. 296 УК РК. Назначены экспертизы, - добавили в полиции.

    Всего в текущем году в регионе изъято более 54 килограмм различных наркотических средств. Среди них около 5 килограмм - психотропные вещества.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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