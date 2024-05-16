Закладчика «синтетики» задержали в Кокшетау

29-летнего закладчика задержали в Кокшетау. Мужчина специально приехал в областной центр, чтобы распространять запрещенные вещества, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Кокшетау закладчика «синтетики».

- Во время оперативных и следственных мероприятий полицейские изъяли у 29-летнего акмолинца 84 свертка с веществом порошкообразной консистенции. Предварительно изъятое вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон», его точный вес определит экспертиза, - сообщили в ведомстве.

Сам задержанный пояснил, что нелегальный заработок нашел через приложение «Телеграм» еще в начале текущего года. Как ему было дано указание, он прибыл в Кокшетау и арендовал квартиру. Сам при этом занимался распространением запрещенных веществ.

- По факту незаконного распространения наркотических средств начато досудебное производство по ч.4 ст. 296 УК РК. Назначены экспертизы, - добавили в полиции.

Всего в текущем году в регионе изъято более 54 килограмм различных наркотических средств. Среди них около 5 килограмм - психотропные вещества.