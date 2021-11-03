Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Нур-Султане, благодаря бдительности граждан, задержан 25-летний местный житель, размещавший закладки с наркотическими средствами на лестничной площадке жилого комплекса.

Как сообщили в ДП, на пульт «102» поступил вызов от службы безопасности ЖК «Highvill». В ходе мониторинга камер видеонаблюдения на 20 этаже, сотрудники службы безопасности заметили подозрительного молодого человека, который что-то подложил под дверь лестничного прохода.

«По прибытии наряда патрульно-постовой службы, полицейскими при понятых был изъят сверток, обмотанный изолентой, предположительно, с синтетическим наркотиком. Как пояснил задержанный, синтетические наркотики он употребляет с начала года, приобретая их через мессенджер», - рассказали в пресс-службе ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 ч.2 Уголовного кодекса РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Назначена судебно-химическая экспертиза.

«Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вы столкнулись с фактами употребления, распространения или производства наркотиков, просим обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102», - добавили в полиции.