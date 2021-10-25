Закладчика «синтетики» задержали кызылординские полицейские
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области на территории города задержан местный житель, тайно распространявший синтетические наркотические средства «меткатинон», «мефедрон» в особо крупном размере.
Установлено, что подозреваемый получал заказ через мобильное приложение и закладывал «синтетику» в тайниках, подобранных в черте города. Полицейскими он был задержан в момент закладки наркотиков в тайник. В качестве вещественных доказательств у него изъяты всего 72 свертка с синтетическим веществом.
По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан « Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Кызылорды.