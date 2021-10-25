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    16:01, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Закладчика «синтетики» задержали кызылординские полицейские

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Закладчика со 72 свертками «синтетики» задержали кызылординские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области на территории города задержан местный житель, тайно распространявший синтетические наркотические средства «меткатинон», «мефедрон» в особо крупном размере.

    Установлено, что подозреваемый получал заказ через мобильное приложение и закладывал «синтетику» в тайниках, подобранных в черте города. Полицейскими он был задержан в момент закладки наркотиков в тайник. В качестве вещественных доказательств у него изъяты всего 72 свертка с синтетическим веществом.

    По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан « Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Кызылорды.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с наркотиками
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