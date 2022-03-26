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    18:18, 25 Март 2022 | GMT +6

    Закладчика «синтетики» с поличным задержали жамбылские полицейские

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские провели круглый стол с участием молодежи на тему вреда синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в течение месяца проводили оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности 25-летнего жителя города Тараза.

    Мужчина на территории областного центра осуществлял закладки синтетических наркотиков.

    «Подозреваемый был задержан с поличным в момент закладки 13 свертков с синтетическим наркотическим веществом «Альфа-PVP» общим весом более четырех граммов. Тем самым, поставлен заслон на пути распространения наркотиков среди наших граждан, особенно молодежи», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.


    В отношении задержанного избрана мера пресечения - арест.

    Начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников данного дела.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
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