Закладчика «синтетики» с поличным задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские провели круглый стол с участием молодежи на тему вреда синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в течение месяца проводили оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности 25-летнего жителя города Тараза.

Мужчина на территории областного центра осуществлял закладки синтетических наркотиков.

«Подозреваемый был задержан с поличным в момент закладки 13 свертков с синтетическим наркотическим веществом «Альфа-PVP» общим весом более четырех граммов. Тем самым, поставлен заслон на пути распространения наркотиков среди наших граждан, особенно молодежи», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.





В отношении задержанного избрана мера пресечения - арест.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников данного дела.