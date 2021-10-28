УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Закладчика «синтетики» с поличным задержали полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Усть-Каменогорске при помощи систем видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции и операторов автоматизированного программного комплекса «Сергек» задержан 19-летний закладчик синтетических наркотиков.

При видеомониторинге безопасности на улицах областного центра оператором был замечен подозрительный молодой человек. При приближении изображения стало понятно, что парень, возможно, осуществлял закладки наркотических веществ. Далее информация с координатами закладчика была передана в Центр оперативного управления силами полиции, офицеры которого, отследив подозреваемого, направили патрульные наряды для его задержания. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции с поличным во дворе жилого дома по проспекту Абая. У задержанного изъят синтетический наркотик «пировалерон», расфасованный в 30 пакетов. Обнаружены две закладки, которые он успел сделать до момента задержания. В качестве доказательств к материалам досудебной проверки приобщен смартфон закладчика с фотографиями тайников, синтетикой и перепиской в мессенджере Telegram о производимых закладках.

Задержанный водворен в ИВС города Усть-Каменогорска, возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Как пояснил начальник департамента по противодействию наркобизнесу МВД Ерлан Омарбеков, постановлением Правительства снижен пороговый уровень весов для шести видов изымаемых наркотиков. К их числу относится пировалерон, изъятый у жителя Усть-Каменогорска, особо крупный размер которого сейчас начинается с одного грамма вещества. Всего за 9 месяцев этого года полицией ликвидировано 7 организованных преступных наркогрупп. Изъято более 12 тонн наркотиков, в том числе 4,9 кг героина, более 9 тонн марихуаны, 376 кг гашиша и 107 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 13 нарколабораторий. Возбуждено 90 уголовных дел за рекламу наркотиков и 77 дел за сбыт наркотиков через Интернет. Заблокировано 875 сайтов, распространяющих наркотики.

