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Закладчика «синтетики» на 10 лет шесть месяцев осудили в Степногорске

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Сентября 2022, 10:14
Закладчика «синтетики» на 10 лет шесть месяцев осудили в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Степногорске состоялся суд над закладчиком «синтетики». Его осудили на 10 лет шесть месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ноябре прошлого года 36-летний акмолинец в поисках работы наткнулся на объявление о работе курьером, а как выяснилось впоследствии, трудовая деятельность заключалась в распространении синтетических наркотиков, путем закладок.

Понимая о том, что данные деяния могут повлечь за собой уголовную ответственность, мужчина на условия работы все же согласился и получил необходимые инструкции от своего «куратора». Пройдя небольшую стажировку в качестве курьера-закладчика, в январе этого года акмолинец сделал свои первые закладки на территории города Степногорска. Спустя всего несколько дней преступная деятельность горожанина была пресечена полицейскими.

21 января в одном из микрорайонов города мужчина был задержан, при нем находились четыре свертка с веществом порошкообразной консистенции. Также он рассказал полицейским о местонахождении других оставленных закладок. Проверив указанные адреса, правоохранители обнаружили еще 12 свертков аналогичного вещества.

Согласно результатам экспертизы, у обвиняемого изъято психотропное вещество а-PVP, весом 5,42 грамма, что является особо крупным размером. В тот же день мужчина был взят под стражу.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области 36-летний житель Степногорска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и шесть месяцев. Отбывание наказания назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В этом году полицейским задержаны 35 закладчиков «синтетики», четверым из них нет 18 лет.


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Судебный процесс   Борьба с наркотиками  
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