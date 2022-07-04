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Закладчика «синтетики» из столицы задержали в Кокшетау
4 Июля 2022 18:10

Закладчика «синтетики» из столицы задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности в областном центре был задержан 33-летний житель города Нур-Султана, подозреваемый в закладке наркотических и психотропных веществ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Астанчанина оперативники задержали на месте преступления, а при личном обыске изъяли 88 свертков с порошкообразным веществом белого, желтого и синего цветов со специфическим запахом.

Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом «а-PVP», весом более 39 грамм, что относится к особо крупному размеру.

Как установили полицейские, задержанный ранее занимался закладкой синтетических наркотиков на территории столицы, а в мае приехал в Кокшетау. По факту проводится досудебное расследование по с. 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами«, фигурант на период следствия задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Фото:polisia.kz
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