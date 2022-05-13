13 Мая 2022 23:00

Закладчика синтетических наркотиков задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Служебная собака помогла установить и задержать закладчика синтетических наркотиков в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 25-летнего местного жителя, который, по оперативным сведениям, занимался распространением синтетических видов наркотиков путем закладок.

«При проведении обыска в кармане брюк подозреваемого обнаружили и изъяли 84 расфасованных полиэтиленовых свертка, а в его машине - еще 50 свертков, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-PVP». Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки по кличке Черныш», - пояснили в ведомстве.

Задержанный добровольно показал 16 тайников, где хранятся наркотики. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 60 гр.

«Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС города Тараза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.