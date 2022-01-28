Закладчика синтетических наркотиков задержали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау полицейские задержали закладчика синтетических наркотиков «мефедрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан 21-летний житель Актау, у которого в ходе обыска изъято 15 свертков, обмотанных изолентой синего цвета, содержащие синтетическое наркотическое средство «мефедрон». Вес изъятого вещества составил 10 граммов. Также у парня обнаружен мобильный телефон, содержащий сведения о его причастности к работе в телеграм-чате (интернет-магазине) в роли закладчика по сбыту наркотических средств.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере в целях дальнейшего сбыта посредством использования электронных информационных ресурсов.

В отношении задержанного решается вопрос о задержании и водворении в изолятор временного содержания. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. ДПНМангистауская областьМВД РК 85



