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    20:49, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Закладчика синтетических наркотиков задержали с поличным гвардейцы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закладчика синтетических наркотиков задержали с поличным гвардейцы в Алматы. Инцидент произошел 14 апреля около 23:00 часов на улице Тимирязева в Бостандыкском районе города со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік».

    Войсковой наряд воинской части 5571 по охране общественного порядка и безопасности при несении службы в данном районе заметил подозрительного мужчину, который с фонариком в руках кружил около дерева во дворе жилого дома.

    Начальник войскового наряда рядовой Кайрат Едегеев совместно с рядовыми Нурперзентом Куатбаем и Мейрамом Куандыком начали наблюдать за действиями мужчины.

    «Мужчина, увидев нас, отошел в сторону. Немного пройдя вперед, мы сделали вид, что прошли мимо. Обернувшись увидели, что мужчина продолжил что-то искать вокруг дерева, копаться в земле. Потом он подобрал предмет под деревом, и мы незамедлительно направились к нему. На просьбу остановиться он не подчинился и поддался в бега. Наша физическая подготовка не дала мужчине возможности далеко убежать», - говорит рядовой Кайрат Едегеев.

    Мужчина был задержан и доставлен в УП Бостандыкского района. Следственно-оперативная группа провела обыск личных вещей при понятых, в результате у мужчины были выявлены 7 закладочных пакетов и сверток с белым порошком весом более 5 граммов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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