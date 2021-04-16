АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закладчика синтетических наркотиков задержали с поличным гвардейцы в Алматы. Инцидент произошел 14 апреля около 23:00 часов на улице Тимирязева в Бостандыкском районе города со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік».

Войсковой наряд воинской части 5571 по охране общественного порядка и безопасности при несении службы в данном районе заметил подозрительного мужчину, который с фонариком в руках кружил около дерева во дворе жилого дома.

Начальник войскового наряда рядовой Кайрат Едегеев совместно с рядовыми Нурперзентом Куатбаем и Мейрамом Куандыком начали наблюдать за действиями мужчины.

«Мужчина, увидев нас, отошел в сторону. Немного пройдя вперед, мы сделали вид, что прошли мимо. Обернувшись увидели, что мужчина продолжил что-то искать вокруг дерева, копаться в земле. Потом он подобрал предмет под деревом, и мы незамедлительно направились к нему. На просьбу остановиться он не подчинился и поддался в бега. Наша физическая подготовка не дала мужчине возможности далеко убежать», - говорит рядовой Кайрат Едегеев.

Мужчина был задержан и доставлен в УП Бостандыкского района. Следственно-оперативная группа провела обыск личных вещей при понятых, в результате у мужчины были выявлены 7 закладочных пакетов и сверток с белым порошком весом более 5 граммов.