Закладчика синтетических наркотиков осудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на 10 лет осужден курьер-закладчик синтетических наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В ведомстве сообщили, что в областном центре завершился уголовный процесс в отношении 37-летнего жителя Алматы, который приехал в Усть-Каменогорск для работы курьером – закладчиком психотропных веществ.

«В арендованной им квартире сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили наркотическое вещество, именуемое как «Скорость», на сумму более 2 млн. тенге. В ходе операции стражи порядка изъяли психотропные вещества и приспособление для фасовки и взвешивания. Сразу после задержания подозреваемый был взят под стражу», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области мужчина был осужден по ст.297 ч.3 УК РК и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Отметим, за 2020 год в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических веществ, из них 41 факт с целью сбыта и 9 фактов хранения в особо крупном размере. За последний год сотрудниками управления по противодействию наркопреступности было изъято более 5 кг синтетических психотропных веществ.