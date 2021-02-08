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    02:44, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Закладчика синтетических наркотиков осудили в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на 10 лет осужден курьер-закладчик синтетических наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    В ведомстве сообщили, что в областном центре завершился уголовный процесс в отношении 37-летнего жителя Алматы, который приехал в Усть-Каменогорск для работы курьером – закладчиком психотропных веществ.

    «В арендованной им квартире сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили наркотическое вещество, именуемое как «Скорость», на сумму более 2 млн. тенге. В ходе операции стражи порядка изъяли психотропные вещества и приспособление для фасовки и взвешивания. Сразу после задержания подозреваемый был взят под стражу», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области мужчина был осужден по ст.297 ч.3 УК РК и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.
    Отметим, за 2020 год в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических веществ, из них 41 факт с целью сбыта и 9 фактов хранения в особо крупном размере. За последний год сотрудниками управления по противодействию наркопреступности было изъято более 5 кг синтетических психотропных веществ.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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