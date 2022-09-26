Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Закладчика марихуаны и гашиша задержали и водворили в изолятор временного содержания в городе Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции в рамках республиканского ОПМ «Карасора-2022» в Кокшетау задержан ранее несудимый 23-летний горожанин, осуществлявший закладки наркотиков.

В ходе задержания мужчины изъят телефон, которым последний фиксировал места произведенных закладок. За домом, возле которого был задержан злоумышленник, обнаружены 5 zip-пакетиков в изоляционной ленте с 5 граммами марихуаны. При обыске автомашины Mercedes, принадлежащей задержанному, изъяты еще 32 zip-пакетика в изоляционной ленте синего и красного цветов с аналогичным содержанием. А в арендованной квартире, где проживал фигурант, обнаружены 155 приготовленных закладок с гашишем и марихуаной. Здесь же изъяты пара электронных весов, упаковочные пакетики zip-lock и изоленты.

Согласно заключения экспертизы, всего у мужчины изъято 477 граммов марихуаны высушенной, 106 граммов гашиша, а также почти 4 грамма стеблей конопли. По факту ведется досудебное расследование по ст. 297 ч.3 п.1, 5 УК РК «Незаконные хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с использованием электронных и информационных ресурсов». До получения результатов экспертизы подозреваемый находился под подпиской о невыезде. 25 сентября подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



Фото: polisia.kz











