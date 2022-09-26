РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:18, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау

    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Закладчика марихуаны и гашиша задержали и водворили в изолятор временного содержания в городе Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции в рамках республиканского ОПМ «Карасора-2022» в Кокшетау задержан ранее несудимый 23-летний горожанин, осуществлявший закладки наркотиков.

    В ходе задержания мужчины изъят телефон, которым последний фиксировал места произведенных закладок. За домом, возле которого был задержан злоумышленник, обнаружены 5 zip-пакетиков в изоляционной ленте с 5 граммами марихуаны. При обыске автомашины Mercedes, принадлежащей задержанному, изъяты еще 32 zip-пакетика в изоляционной ленте синего и красного цветов с аналогичным содержанием. А в арендованной квартире, где проживал фигурант, обнаружены 155 приготовленных закладок с гашишем и марихуаной. Здесь же изъяты пара электронных весов, упаковочные пакетики zip-lock и изоленты.

    Согласно заключения экспертизы, всего у мужчины изъято 477 граммов марихуаны высушенной, 106 граммов гашиша, а также почти 4 грамма стеблей конопли. По факту ведется досудебное расследование по ст. 297 ч.3 п.1, 5 УК РК «Незаконные хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с использованием электронных и информационных ресурсов». До получения результатов экспертизы подозреваемый находился под подпиской о невыезде. 25 сентября подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Акмолинская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!