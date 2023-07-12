Закладчика с крупной партией наркотиков задержали костанайские полицейски

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» сотрудниками УПН ДП Костанайской области задержан 23-летний житель города Рудного, который распространял наркотики путем тайных закладок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

У подозреваемого изъято 96 свертков «PVP«. В дальнейшем при осмотре гаража дополнительно изъято еще 65 сверткой «синтетики«. Общий вес наркотических веществ составил более 50 граммов. Ему грозит лишение свободы от 10-15 лет.

Начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК. По предварительным данным закладчик распространял наркотики через Telegram-канал и делал закладки не только в Рудном, но и городе Лисаковск.