Закладчика психотропных веществ задержали в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в закладке психотропных веществ задержали полицейские Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«15 марта сотрудниками криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Степногорске задержан 29-летний астанчанин, у которого при несанкционированном личном обыске в кармане куртки обнаружены 12 свертков, обмотанных изолентой черного цвета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. При проведении проверки и уточнения показаний подозреваемого в нескольких микрорайонах города изъяты три аналогичных свертка, обмотанных изолентой черного цвета. Согласно заключения экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом a-pvp весом 13,39 грамма», - сообщили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследований по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемый водворен в ИВС, проводятся следственные действия.

