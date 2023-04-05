Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Закладчика наркотиков задержали в Костанае

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 21:44
Закладчика наркотиков задержали в Костанае Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские полицейские задержали 29-летнего жителя областного центра. В ходе личного обыска у него изъят zip-пакет с психотропным наркотическим средством a-PVP, который он собирался оставить в качестве закладки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Также в доме подозреваемого изъяты 74 zip-пакета, обернутых в изоленту, и 5 zip-пакетов с порошкообразным веществом. Общий вес наркотиков составил 30,62 гр, в zip-пакетах находилось психотропное наркотическое средство a-PVP и мефедрон. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.


Костанайская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК
Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК
Снег выпал в Саудовской Аравии
Снег выпал в Саудовской Аравии
Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением
Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны
Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО
Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны
Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны
В горах Алматы сходят «мокрые» лавины
В горах Алматы сходят «мокрые» лавины
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США