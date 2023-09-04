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    14:29, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Закладчика наркотиков задержали в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курьера-закладчика установили и задержали полицейские города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    24-летний подозреваемый свою деятельность осуществлял с помощью интернет-магазина, где по указанию координатора получал «товар«для дальнейшего распространения среди столичной молодежи. Во время личного обыска у него из барсетки изъято 35 свертков с веществом в виде порошка и гранул.

    Установлено, что изъятое является наркотическим средством и мефедрон весом 31 грамм. Молодой человек находится под стражей. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и дальнейшему задержанию основных фигурантов.


    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Астана Закон и право Правоохранительные органы
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