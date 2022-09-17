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    15:37, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Закладчика наркотиков задержали с 20 свертками в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У 19-летнего жителя Алматы изъяты 20 свертков с психотропным веществом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подозреваемого полицейские задержали в частном секторе Медеуского района Алматы.

    «Задержан гражданин К., 2003 года рождения. В ходе личного обыска следственно-оперативной группой из кармана шорт был изъят сверток, обмотанный скотч лентой, внутри которого находились полиэтиленовые пакеты, в количестве 20 штук, с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета. Со слов задержанного, данное вещество является синтетическим наркотиком «скорость». Криминалистами были изъяты смывы с пальцев рук и ладони, срезы карманов шорт, сотовый телефон, в котором имелась переписка и фото с координатами закладок. Вещественные доказательства направлены на экспертизу», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Как сообщил подозреваемый, он работает закладчиком непродолжительное время. Адреса места закладок получает через интернет приложение, а денежное вознаграждение за «проделанную работу» в криптовалюте.

    По данному случаю в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ст. 296 ч.2 УК РК.







    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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