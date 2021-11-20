Закладчика наркотиков задержали гвардейцы в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бойцы Нацгвардии нашли несколько мобильных телефонов и вернули владельцам, а также задержали закладчика наркотиков в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Недавно в ходе несения службы в столичном районе «Алматы» по улице Сулутобе, войсковой наряд заметил гражданина, который находился возле столба и что-то прятал.
Начальник войскового наряда рядовой Виктор Сахаров и патрульные рядовые Медет Раушанбеков и Женисбек Самаргалиев незамедлительно направились к данному гражданину. Выяснилось, что он прятал между столбов сверток с неизвестным веществом. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Около 19:00 часов по улице Есенберлина начальником войскового наряда рядовым Диербеком Рустамовым и патрульными рядовыми Алматом Абеновым и Нурметом Кудратуллаевым был обнаружен мобильный телефон марки «IPhone 11», а также студенческая карта колледжа КазГЮУ принадлежащей несовершеннолетней студентке.
Войсковой наряд доложил о находке дежурному по войсковым нарядам майору Берику Олжанову. Офицер сориентировавшись в ситуации – направился в здание колледжа, находившееся неподалеку от места находки. Через некоторое время был найден контакт куратора, которая связалась в дальнейшем с сокурсницей студентки и уже через десять минут девушке вернули телефон. Стоит отметить, что до звонка куратора владелица смартфона даже не заметила утерю дорогостоящего гаджета.
Часом позднее, в 20:00 часов по проспекту Сарыарка начальником войскового наряда рядовым Рустемом Сапарбаевым, патрульными рядовыми Алишером Рамазановым и Александром Войтюк был обнаружен идентичный телефон марки «IPhone 11».
Выяснилось, что владельцем данного смартфона является девушка, которая по прибытию на место выразила свою благодарность войсковому наряду за бдительное и честное несение службы и поблагодарила командование воинской части 5573 за внесенный вклад в воспитание столичных воинов правопорядка.
- 16 встреч министров и руководителей агентств прошло с представителями НПО
- Участок трассы «Ушарал-Достык» закрыли из-за метели и бурана
- Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
- Путевку в Египет разыгрывают среди вакцинированных жителей Кокшетау
- Автоугонщик с поличным задержан в Алматы
- 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана