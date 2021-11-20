Закладчика наркотиков задержали гвардейцы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бойцы Нацгвардии нашли несколько мобильных телефонов и вернули владельцам, а также задержали закладчика наркотиков в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Недавно в ходе несения службы в столичном районе «Алматы» по улице Сулутобе, войсковой наряд заметил гражданина, который находился возле столба и что-то прятал.

Начальник войскового наряда рядовой Виктор Сахаров и патрульные рядовые Медет Раушанбеков и Женисбек Самаргалиев незамедлительно направились к данному гражданину. Выяснилось, что он прятал между столбов сверток с неизвестным веществом. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Около 19:00 часов по улице Есенберлина начальником войскового наряда рядовым Диербеком Рустамовым и патрульными рядовыми Алматом Абеновым и Нурметом Кудратуллаевым был обнаружен мобильный телефон марки «IPhone 11», а также студенческая карта колледжа КазГЮУ принадлежащей несовершеннолетней студентке.

Войсковой наряд доложил о находке дежурному по войсковым нарядам майору Берику Олжанову. Офицер сориентировавшись в ситуации – направился в здание колледжа, находившееся неподалеку от места находки. Через некоторое время был найден контакт куратора, которая связалась в дальнейшем с сокурсницей студентки и уже через десять минут девушке вернули телефон. Стоит отметить, что до звонка куратора владелица смартфона даже не заметила утерю дорогостоящего гаджета.

Часом позднее, в 20:00 часов по проспекту Сарыарка начальником войскового наряда рядовым Рустемом Сапарбаевым, патрульными рядовыми Алишером Рамазановым и Александром Войтюк был обнаружен идентичный телефон марки «IPhone 11».

Выяснилось, что владельцем данного смартфона является девушка, которая по прибытию на место выразила свою благодарность войсковому наряду за бдительное и честное несение службы и поблагодарила командование воинской части 5573 за внесенный вклад в воспитание столичных воинов правопорядка.