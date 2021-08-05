Закладчик «синтетики» на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Закладчик синтетических наркотиков на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
3 августа около 08:10 часов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и патрульной полиции города на одной из улиц Атырау задержан 33-летний мужчина. Сначала злоумышленник пытался уехать, поднажав на педали велосипеда и смахнув мешающую сумку, однако машина стражей порядка перекрыла ему дорогу.
При обыске в сумке горожанина полицейские обнаружили синтетический наркотик «мефедрон», упакованный в 40 черных полиэтиленовых пакетах. Стоимость наркотика на «черном рынке» составила бы 1,1 млн тенге.
При обыске по месту жительства подозреваемого, полицейские ничего не обнаружили. Теперь стражам порядка предстоит выяснить где приобретал и сбывал запрещенные вещества горожанин. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
- Убила ухажёра своей подруги: костанайке вынесен приговор
- За последние десять лет в Турции локализовано свыше 20 тысяч лесных пожаров
- 12-летний мальчик утонул в реке в Петропавловске
- По факту гибели человека в шахте лифта в Атырау возбуждено дело
- Кражу велосипеда совершила 75-летняя пенсионерка в Акмолинской области
- Восемь человек спасли при пожаре в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана