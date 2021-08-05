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Закладчик «синтетики» на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау

5 Августа 2021 21:54
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Закладчик «синтетики» на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Закладчик синтетических наркотиков на велосипеде пытался скрыться от полицейских Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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3 августа около 08:10 часов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и патрульной полиции города на одной из улиц Атырау задержан 33-летний мужчина. Сначала злоумышленник пытался уехать, поднажав на педали велосипеда и смахнув мешающую сумку, однако машина стражей порядка перекрыла ему дорогу.

При обыске в сумке горожанина полицейские обнаружили синтетический наркотик «мефедрон», упакованный в 40 черных полиэтиленовых пакетах. Стоимость наркотика на «черном рынке» составила бы 1,1 млн тенге.

При обыске по месту жительства подозреваемого, полицейские ничего не обнаружили. Теперь стражам порядка предстоит выяснить где приобретал и сбывал запрещенные вещества горожанин. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



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#Атырауская область   #Происшествия   #МВД РК  
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