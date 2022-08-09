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Закладчик наркотиков в Павлодаре приговорен к 10 годам лишения свободы
9 Августа 2022 17:53

Закладчик наркотиков в Павлодаре приговорен к 10 годам лишения свободы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Срок получил 25-летний житель города, у него было обнаружено и изъято более 78 граммов запрещенных веществ, предназначенных для сбыта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором суда 25-летний павлодарец приговорен к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков посредством закладок через интернет-ресурсы в особо крупном размере», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

У горожанина было обнаружено и изъято более 78 граммов запрещенных веществ, предназначенных для сбыта, добавили в ведомстве. Наркотики были расфасованы в полиэтиленовые пакеты и перемотаны изоляционной лентой.
«Как пояснил подсудимый, таким преступным способом он решил поправить свое материальное положение. Горожанин хранил наркотики синтетического происхождения, а затем помещал в тайники, после чего информировал своего «работодателя» об их местонахождении и количестве заложенного в них наркотика с приложением фотоотчета», - подчеркнул источник.
Молодой человек был задержан сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности, ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК Республики Казахстан. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела вина горожанина была доказана совокупностью представленных доказательств. Подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы.


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