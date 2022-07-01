Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Закладчик наркотиков в Актобе получил свыше 10 лет тюрьмы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Июля 2022, 23:19
Закладчик наркотиков в Актобе получил свыше 10 лет тюрьмы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 10 лет тюрьмы получил закладчик наркотиков в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Специализированном межрайонном судом по уголовным делам Актюбинской области 22 июня рассмотрено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Актобе, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.п.1),3),5) УК РК за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, у которого изъято более 19 граммов психотропного вещества, а добровольно предоставил сотрудникам полиции 11 свертков с психотропным веществом, обернутых изолентой.

На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования. Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

«Приговор вступил в законную силу. Ему предназначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев. Всего за прошлый год и истекший период этого года в суд было направлено 15 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ.По девяти делам уже вынесены приговоры, каждый из осужденных получил более 10 лет лишения свободы», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.


Актюбинская область   Суды   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами