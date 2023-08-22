Закладчик-гастролер из Костанайской области задержан в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 21-летнего жителя Кокшетау поймали с партией синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В минувшие выходные сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в Кокшетау по улице Б. Момышулы задержан 21-летний житель области, у которого обнаружены 18 свертков, обмотанных изолентой, с неким веществом», - сообщили в полиции.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком а-PVP, весом более 12 гр.

Со слов подозреваемого, он приехал в Кокшетау 17 августа для распространения наркотиков через тайники, и уже успел сделать несколько закладок.

Полицейские устанавливают преступные связи задержанного и канал поставки наркотиков в область.