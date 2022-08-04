4 Августа 2022 14:16

Закладчицу «синтетики» приговорили к 11 годам лишения свободы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске вступил в законную силу приговор в отношении 22-летней закладчицы, у которой был изъят синтетический наркотик в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали девушку в феврале. Согласно приговору суда, ей предстоит провести в местах лишения свободы 11 лет. Дополнительно суд назначил принудительное лечение от наркозависимости по месту отбытия наказания.

«Проблема современности -снижение среднего возраста как наркомании, так и наркопреступности. Молодых людей привлекает легкий заработок. Они не думают о последствиях своих действий для здоровья населения, о том, что сбыт наркотиков законодательство предусматривает суровое наказание. В нынешнем году в СКО были вынесены судебные приговоры 22 закладчикам. Из них 12 - люди не старше 25 лет. Между тем, в среднем они получают наказание от 10 до 12 лет лишения свободы», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.

С начала года в области выявлено 123 различных наркоправонарушения, из них 46 фактов сбыта.

Фото: polisia.kz