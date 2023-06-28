Закладчицу наркотиков задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У жительницы Павлодара изъяты 36 свертков с наркотиками, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Неизвестная, находясь на улицах Павлодара, фотографировала участки земли, расположенные в близком расстоянии друг от друга, - сообщил начальник областного департамента полиции Василий Скляр. – На вопрос, для чего она это делает, женщина сообщила, что фотографировала понравившиеся ей участки».

Однако, ознакомившись с видеозаписью, призналась, что делала «закладки».

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров увидела объявление о трудоустройстве в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотических веществ.

Пройдя инструктаж, подозреваемая стала курьером. Она должна была получать наркотики и закладывать с целью передачи другим лицам.

Фото с координатами женщина делала для операторов магазина.

У нее были обнаружены и изъяты 36 свертков общей массой 54,35 гр. В своем составе они содержат психотропное вещество «альфа-PvP».