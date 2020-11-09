Закладчицу наркотиков задержали в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе оперативных мероприятий изъяты наркотические средства героин и синтетические аналоги психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

28 октября в Костанае по улице Доненбаевой задержана 40-летняя гражданка. В ходе личного осмотра у нее обнаружено 17 свертков, внутри которых находилось вещество светло-бежевого цвета. Согласно экспертизе указанное вещество является наркотическим средством «героин» общим весом почти шесть грамм. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Кроме того, 2 ноября в Костанае в микрорайоне Юбилейный задержан 20-летний парень, у которого в ходе осмотра квартиры в кухонной комнате в духовке газовой плиты обнаружено 19 полимерных свертков, обмотанных изолентой, с содержащимся внутри порошком белого цвета. Также было обнаружено еще четыре полиэтиленовых пакетиков с веществами порошкообразной консистенции различных расцветок, общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 36 грамм. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».



А в Лисаковске оперативниками задержана закладчица наркотиков, 25-летняя жительница Костаная, у которой в ходе личного досмотра изъято восемь капсул с жидким веществом. При уточнении показаний были установлены места расположения так называемых «закладок», которые располагались в различных частях города. Всего была обнаружена 21 капсула с аналогичным веществом.

В настоящее время назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение в отношении указанной гражданки. По всем фактам ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В общей сложности в текущем году из незаконного оборота оперативниками изъято более 470 килограммов различных наркотических средств, в том числе марихуаны свыше 450 килограмм, 235 грамм – героина, более 15 килограмм гашиша и 293 грамм – синтетические наркотические средства.