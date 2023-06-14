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    15:42, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Закладчицу наркотиков задержали полицейские Актобе

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    Фото: polisia.kz
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Закладчицу наркотиков задержали полицейские города Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области в одном из дачных кооперативов была задержана 29-летняя жительница Актобе. В ходе личного обыска у нее обнаружен сверток с порошкообразным веществом весом 0,75 грамма.

    При обыске по месту жительства задержанной изъято 10 пакетов с наркотическим веществом и электронные весы. Установлено, что подозреваемая ранее в районе дачных массивов сделала закладки в четырех местах. При проверке были обнаружены еще 70 свертков с порошкообразным веществом. Общий вес изъятых психотропных веществ составляет более 1 кг, которые соответствуют более 2 тысячам разовым дозам, которые не дошли до наркопотребителей. Подозреваемая в порядке ст. 128 УПК РК водворена в изолятор временного содержания департамента полиции города Актобе. Закладка наркотиков квалифицируется как сбыт, и за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. А в иных случаях – вплоть до пожизненного.


    Теги:
    Актюбинская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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