Закладчицу наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 34-летняя жительница Павлодара делала закладки из психотропных веществ и получала за это гонорар в российских рублях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале 2021 года оперативниками департамента полиции Павлодарской области была получена информация о том, что 34-летняя жительница города Павлодара хранит наркотические вещества с целью сбыта», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Начальник ДП региона Нурлан Масимов отметил, что позже был задержан автомобиль подозреваемой, и в его салоне обнаружены психотропные вещества в особо крупном размере.

«Также установлено, что весной 2020 года данная гражданка находилась в поисках работы и посредством сотового телефона связалась в интернет-мессенджере Telegram с неизвестным, который представился как администратор интернет-магазина», - рассказал Нурлан Масимов.

«Администратор», по словам полицейского, разъяснил девушке, что её работа будет заключаться в том, чтобы хранить, перевозить и сбывать психотропные вещества в особо крупном размере в Павлодаре и области. Он же объяснил, что после их закладки женщина должна будет присылать фотоотчёт о местонахождении закладок.

«За такую деятельность девушке пообещали достойную оплату. Девушка охотно согласилась, даже зная, что совершает таким образом особо тяжкое преступление против здоровья граждан и нравственности. 17 февраля 2021 года, во время проведения одной из таких «спецопераций», злоумышленница и была задержана полицией, - дополнили в ведомстве. - У закладчицы был изъят аналог психотропного вещества 4-метилметкатина массой около 2 граммов, который женщина незаконно хранила при себе с целью дальнейшего сбыта. От реализации закладок с аналогами психотропных веществ женщина получала вознаграждение в виде перечисления денежных средств в валюте российских рублей на банковскую карту».

В отношении «закладчицы» проведено досудебное расследование по части 3 пункта 1, 3 статьи 297 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта аналога психотропных веществ, совершённое в группе лиц по предварительному сговору, в отношении аналогов психотропных веществ в особо крупном размере» и по части 3 статьи 296 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение, без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере». Приговором суда 34-летняя «закладчица» осуждена на 10 лет лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

«34-летняя женщина ранее не судима, совершила особо тяжкое преступление против здоровья населения и нравственности как на территории города Павлодар, так и Павлодарской области», - заявил глава ДП.



