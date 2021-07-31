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Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала турнира по боксу на Олимпиаде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Июля 2021, 15:46
Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала турнира по боксу на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается турнир по боксу среди мужчин и женщин. Казахстанский боксёр Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Соперником казахстанца был представитель Японии Даисуке Наримацу. До начала матча, японец снялся с соревнований в связи с травмой. Таким образом Сафиуллин прошёл в следующий круг турнира.

Ранее казахстанский боксёр Сакен Бибосынов одержал уверенную победу над соперником и вышел в следующий круг турнира.

С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

Фото: НОК Казахстана
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