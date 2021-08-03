Закир Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ -Казахстанский боксер Закир Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале категории до 63 килограммов ему противостоял Гарри Гарсайд из Австралии.

Первый раунд прошел на встречных курсах. Боксеры хорошо работали одиночными выстрелами, подключая серии. Явным преимуществом никто не владел. У судей мнения разделились, однако раунд взял Закир.

Во второй трехминутке ситуация не изменилась. Боксеры продолжали работать, следуя своему плану и тактике. Вновь напряженный и близкий раунд, который остался за соперником.

Все решилось в заключительном раунде. Оппонент был более активен. Также он чаще бил точнее. В итоге победу отдали Гарсайду.

Стоит отметить, что до 1/2 финала дошли два казахстанца. За выход в решающую стадию будут биться Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) и Камшыбек Кункабаев. Каждый из них гарантировал себе «бронзу» (в случае неудачи в полуфинале).









Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров