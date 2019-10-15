Закидайте штрафами недобросовестных подрядчиков - аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Вопрос качества ремонта дорог снова подняли на заседании акимата в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании прозвучала цифра 273 млн тенге – сумма бюджетных средств, не освоенных управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Руководитель ведомства Владимир Балахонцев объяснил это тем, что средний ремонт дорог в регионе заканчивается 30 октября, капитальный – 20 ноября. К этой дате средства освоят.

У акима области Кумара Аксакалова такое объяснение вызвало негодование. Глава региона возмутился сроками строительства дорог и пригрозил уголовным наказанием за укладку асфальта при неблагоприятной погоде.

«Какой может быть ремонт дорог в ноябре! Если вы будете делать асфальт в такую погоду, это сразу уголовное дело. Я вам обещаю. Пусть лучше будет неосвоение денег, чем класть в грязь или работать в дождь и снег. Если вы собираетесь в такую погоду ремонтировать дороги — это преступление», — сказал аким области.

Недоволен глава региона и качеством ремонта. К. Аксакалов отметил, что до сих не решили вопрос с передвижением перегруженной тяжелой техники. Именно большегрузная техника разбивает отремонтированную дорогу, не рассчитанную на такую нагрузку. Этот вопрос неоднократно поднимали в акимате. Как выяснилось, в области таких машин 1,2 тысячи.

«Проехал по ряду районов. В позапрошлом году дорогу делали, а она уже рассыпается. Какие претензии вы предъявили организациям, которые делали дороги? Штрафами надо было закидать. Я попросил прокуратуру проверить дороги по всей области. У нас есть специальная лаборатория, которая должна помочь ответить на вопрос: все ли соблюдено. Акимы районов должны были отработать с большегрузами. Вы мне сказали, что везде поставили знаки «Нагрузка на ось». Ни одного не нашел», - сказал глава региона.

В. Балахонцев на это ответил: воруют люди дорожные знаки. По его словам, воры выдергивают знаки вместе со стойкой. Таким образом, уничтожили уже половину установленных знаков. Взамен заказаны новые.

Филиалу партии «Nur Otan» К. Аксакалов поручил совместно с общественностью и антикоррупционным ведомством взять вопрос качества ремонта дорог на контроль.

Кроме того, аким области поднял вопрос благоустройства на пограничных постах. Тоже старая проблема.

«На прошлой неделе мы посещали пункты перехода в Каракоге. Стоят там до сих пор эти избушки - автострахование, кафе. Полная антисанитария. Туалетов нет нормальных. Огромное количество людей пересекает границу. Вот первое впечатление о стране. Спрашиваю, кто дал разрешение? Все разводят руками: КазАвтоЖол говорит «не мое», и местные власти – «не мое». Самостоятельно они их, что ли, поставили», - недоумевает К. Аксакалов.

Глава района М. Жумабаева Кайрат Омаров пообещал акиму области разобраться с ситуацией в течение недели.