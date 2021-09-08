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    14:11, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заказной поджог автомашины раскрыли полицейские Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция установила заказчика поджога авто алматинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полиции напомнили, что преступление произошло в конце мая. Трое мужчин использовали легковоспламеняющуюся жидкость, как это было установлено экспертизой, и умышленно подожгли автомашину Kia, принадлежащую 33-летний гражданке С.

    «Подозреваемые были вычислены оперативным путем. Они признали факт поджога и сообщили, что выполняли заказ гражданина А. за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч тенге. Исполнители преступления привлечены к уголовной ответственности по ст. 202 ч.2 УК РК и взяты под стражу. Действия заказчика квалифицированы ст. 28 ч.3 УК РК, ст.202 ч.1. Он водворен в изолятор временного содержания. Сегодня органом досудебного расследования вынесено ходатайство перед судом о применении в отношении гражданина А. меры пресечения в виде «содержания под стражей», – сообщил начальник Следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

    Теги:
    Транспорт Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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