Заказ цветов с доставкой в окно возлюбленной набирает популярность в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау становится популярным на День всех влюбленных дарить цветы с помощью промышленных альпинистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Горожане всегда обращают на нас внимание. Поэтому в последнее время атырауские мужчины просят нас помочь признаться в любви их возлюбленным. И, в принципе, это очень романтично: представляете - стучатся к вам в окно вашей квартиры в высотке, вы открываете занавеску, а вам – цветы прямо в окно! Часто таким образом просят валентинки передать, букетик. В прошлый День влюбленных мы мужчину спускали с высоты в окно – он предложение делал. Видели бы вы в эти моменты удивленно-счастливые глаза парня и девушки», - рассказывает руководитель фирмы по высотным монтажным и сервисным работам Вадим Тарабрин.

По рассказам промышленных альпинистов, также атыраусцы нередко просят через балкон зайти и открыть захлопнувшуюся дверь.