Закат КСК: 60% многоэтажных домов перешли на новые формы управления в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсуждали переход многоэтажных жилых домов на новые формы управления – объединение собственников имущества и простые товарищества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бахыт Ильясов сообщил, что в регионе переходу на новые формы управления подлежат 1 545 домов. Уже зарегистрировано 940 новых форм управления. Из них 71 ОСИ и 868 простых товариществ.

«В рамках Проектного офиса данные по зарегистрированным формам управления необходимо вносить в систему Easy project. Из 940 созданных форм управления в систему внесено 886, или 94%. Работу по внесению данных в систему Easy project необходимо завершить в кратчайшие сроки. Так как в дальнейшем планируется интеграция всех данных о многоквартирных домах для обеспечения открытости и прозрачности проводимой работы по управлению объектами кондоминиума», - сказал Б. Ильясов.

По мнению акима области Кумара Аксакалова, необходимость в перезагрузке отрасли жилищно-коммунального хозяйства назрела давно. Существовавшие многие годы КСК вызывали много нареканий со стороны жильцов домов, как и работа председателей кооперативов.

«Председателей КСК не могли переизбрать, были судебные разбирательства. Та система позволяла это делать. За одним КСК было несколько домов. В Петропавловске редко один КСК обслуживал один дом. Есть факт, когда один КСК был на 25 многоэтажек. Жильцы этих домов должны были собраться, чтобы спросить с председателя. Это практически невозможно. Чтобы упростить взаимодействие и усилить контроль и внедряется ОСИ», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона уверен, что у новых форм правления масса преимуществ. Начиная от возможности выбрать председателя всего на один год и до прозрачности использования средств, собранных жильцами.

«Механизм «один дом - один объект - один счет» жизнеспособен. Это самое важное. При переходе на ОСИ у жильцов будет возможность получить дополнительную поддержку со стороны государства. Например, обновить фасады, балконы. Раньше такого механизма не было. Эта работа может проводиться совместно с программой модернизации ЖКХ. В этом году по программе идет капитальный ремонт в 18 домах. В следующем году запланированы еще 12», - сказал К. Аксакалов.

Он добавил, что работа по переходу на новые формы управления должна проводиться и в районах области. Контроль за ней аким области возложил на своего заместителя, курирующего отрасль, Сатжана Аблалиева.