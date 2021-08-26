+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заканчивается срок нахождения в ЕАЭС временно ввезенных до начала пандемии авто

26 Августа 2021 14:00
Поделиться:
Заканчивается срок нахождения в ЕАЭС временно ввезенных до начала пандемии авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Новости по теме
Ввоз авто из Грузии и Азербайджана прокомментировали в Комитете госдоходов
У рыбачащего жителя столицы угнали автомобиль в Акмолинской области Находящееся в розыске в России авто нашли в Актюбинской области Страны ЕАЭС обсудили регулирование цен на внутреннем рынке и введение ЕС углеродного налога

В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки.

Поэтому Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей – сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.

«Обращаем внимание заинтересованных граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги», - сообщили в пресс-службе ЕЭК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Транспорт   #ЕАЭС  
Поделиться:
Новости по теме
Ввоз авто из Грузии и Азербайджана прокомментировали в Комитете госдоходов
У рыбачащего жителя столицы угнали автомобиль в Акмолинской области
Находящееся в розыске в России авто нашли в Актюбинской области
Страны ЕАЭС обсудили регулирование цен на внутреннем рынке и введение ЕС углеродного налога
Популярное
1 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
2 Назначен начальник службы безопасности Елбасы
3 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
4 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
5 Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
6 Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Читайте также
Снизилась доля закупок из одного источника – Серик Жумангарин
Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Назначен начальник службы безопасности Елбасы
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив