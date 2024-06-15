За какие нарушения школу может оштрафовать прокуратура в Казахстане
Прокуратура Акмолинской области за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в школах наложила адмштрафы на сумму более 4,5 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Прокуратура Есильского района с привлечением специалистов провела проверку в общеобразовательных учреждениях.
В ходе которой были выявлены многочисленные нарушения:
- превышение количества обучающихся проектной вместимости школы;
- перенаполняемость классов;
- несоблюдение времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся;
- использование и хранение пищевой продукции с истекшим сроком годности;
- нарушение температурного режима в классах;
- несоответствие помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т. д.) санитарным правилам;
- несоответствие нормам готовых блюд по калорийности;
- отсутствие медицинских книжек с допуском к работе.
Так, к административной ответственности по ст. 425 ч. 1 КоАП (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) привлечено 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге.
Как сообщили в прокуратуре, в результате принятых мер на объектах образования вышеперечисленные нарушения были устранены.