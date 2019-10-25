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Заинтересованы в поставках нефти из Казахстана – Александр Лукашенко
25 Октября 2019 14:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о приоритетных для своей страны направлениях сотрудничества с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В качестве приоритетного направления определили дальнейшее развитие промышленной кооперации. То есть, мы от простой торговли, которая у нас довольно широко представлена и развита, переходим к кооперационным связам с созданием совместных предприятий, на которых будут работать в Беларуси и Казахстане белорусы и казахстанские граждане», - сказал Александр Лукашенко на брифинге в Акорде.Он также сообщил о достигнутых договоренностях об увеличении объемов производства комбайнов, зерноуборочных и кормоуборочных машин.«Мы также определили стратегию по выпуску техники Минского тракторного завода в Казахстане. Наряду с промышленной кооперацией, наши страны обладают потенциалом для наращивания сотрудничества в других отраслях экономики. Это сельское хозяйство, транспорт и логистика, дорожное строительство, нефтехимический комплекс, ИТ-технологии, мирное освоение космоса», - отметил Президент Беларуси.«Традиционно нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты и многое другое. Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны. Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Россией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться через территорию России», - добавил А. Лукашенко.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Беларусь, Нефть,
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