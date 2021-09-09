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    17:00, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Захвативший заложников в английском Бристоле мужчина задержан полицией

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    БРИСТОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина с ножом захватил заложников на автозаправке в английском Бристоле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

    Вооруженная полиция и переговорщик были вызваны на место происшествия на автозаправочной станции Esso в Хенгров-Уэй вскоре после 7:30 утра в четверг.

    Полиция сообщила, что три часа спустя мужчина был задержан. Сотрудники автозаправочной станции не пострадали, так как спрятались в безопасном месте.

    Сообщается, что один человек был доставлен в больницу с легкими травмами.

    Свидетели сообщили, что слышали «громкие удары» и видели «вспышки», исходящие из гаража, прежде чем подозреваемого увели в наручниках.

    В заявлении полиции Эйвона и Сомерсета говорится: «Сегодня утром мы задержали мужчину в связи с инцидентом на автозаправочной станции на Хенгров-Уэй. Расследование продолжается».


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