Захвативший заложников в английском Бристоле мужчина задержан полицией

БРИСТОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина с ножом захватил заложников на автозаправке в английском Бристоле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

Вооруженная полиция и переговорщик были вызваны на место происшествия на автозаправочной станции Esso в Хенгров-Уэй вскоре после 7:30 утра в четверг.

Полиция сообщила, что три часа спустя мужчина был задержан. Сотрудники автозаправочной станции не пострадали, так как спрятались в безопасном месте.

Сообщается, что один человек был доставлен в больницу с легкими травмами.

Свидетели сообщили, что слышали «громкие удары» и видели «вспышки», исходящие из гаража, прежде чем подозреваемого увели в наручниках.

В заявлении полиции Эйвона и Сомерсета говорится: «Сегодня утром мы задержали мужчину в связи с инцидентом на автозаправочной станции на Хенгров-Уэй. Расследование продолжается».