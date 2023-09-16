Захватчику заложников в Kaspi Bank грозит 8 лет лишения свободы

На заседании суда прокурор Раушан Акшураева запросила 8 лет лишения свободу подсудимому за захват заложников в Kaspi Bank в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проанализировав и исследовав показания всех участников рассматриваемых событий, не оставляет сомнение наличия преступного умысла в действиях подсудимого Мурадова в инкриминируемом ему деянии, которые нашли свое объективное подтверждение и полностью доказываются собранными материалами уголовного дела», - сказала прокурор Раушан Акшураева на заседании суда.

Обстоятельствами, смягчающие ответственность и наказание Мурадова, прокурор назвала чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления. Тем временем, обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, у Мурадова не установлено.

«С учётом всех исследованных обстоятельств дела, учитывая характер и степень общественной опасности, предлагаю суду Мурадова Алихана признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 261 части 2 пункта 4 и 9, и назначить ему наказание с учетом статьи 55 ч. 2 пункта 2 Уголовного Кодекса РК 8 лет лишения свободы. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности», - добавила прокурор Раушан Акшураева.

Напомним, что в здании межрайонного суда по уголовным делам города Астаны прошло судебное заседание по делу о захвате заложников Kaspi Bank. В ходе заседания выяснилось, что подсудимый планировал совершить нападение еще за день до происшествия. То есть, 17 июня.