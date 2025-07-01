Захват заложницы в аэропорту Алматы: дело снова направили в суд

В пресс-службе департамента полиции на транспорте уточнили, что в ходе рассмотрения досудебного расследования в отношении подозреваемого Машрапбека Баратова, адвокат Дюсеков выразил несогласие с квалификации уголовного правонарушения, в связи с чем, дело возращено прокурору.

— По результатам дополнительного досудебного расследования квалификация преступного деяния Баратова М.З., оставлена без изменения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе досудебного расследования Муса Абдраим, в соответствии со статьей 71 УПК признан потерпевшим.

Таким образом, расследование по делу завершено, дело направлено в суд.

Напомним, досудебное производство в отношении Машрапбека Баратова было зарегистрировано по фактам хулиганства, захвата заложника и заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 293 ч. 3, ст. 261 ч. 2 п. 4, ст. 273 УК РК). По санкции суда подозреваемый содержится в учреждении ДУИС по Алматы.

22 марта дело было направлено в суд Турксибского района в порядке ускоренного досудебного расследования в связи с полным признанием вины подозреваемым. Однако в суде подсудимый Баратов не согласился с квалификацией обвинения, после чего дело вернули прокурору.

Подробности данного уголовного дела зачитал прокурор.

Инцидент произошел 7 марта 2025 года около 11:45. В зону предполетного досмотра аэропорта подошел мужчина, который в ответ на просьбу предъявить документы, схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Спустя некоторое время его обезоружил один из посетителей аэропорта — это был Муса Абдраим. Момент задержания мужчины попал на видео. Позже нападавшего арестовали на два месяца.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить мужчину, обезвредившего преступника, к государственной награде.

Адвокат Мусы Абдраима ранее ходатайствовал перед судом о признании его подзащитного потерпевшим, ссылаясь на то, что тот находился в заложниках и его жизни угрожала опасность. Однако сам Муса отказался от этого статуса, заявив, что не имеет никаких жалоб и заявлений.